Котов проиграл Умберу во втором круге турнира в Дохе
Российский теннисист Павел Котов уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 1:6.
Игра продолжалась 1 час 26 минут.
Котов сделал 1 эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Умбера 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Умбер сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Уго Умбер (Франция, 3) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:1
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