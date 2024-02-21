Котов проиграл Умберу во втором круге турнира в Дохе

Российский теннисист Павел Котов уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Котов сделал 1 эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Умбера 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Умбер сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция, 3) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:1