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21 февраля, 20:02

Котов проиграл Умберу во втором круге турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Котов сделал 1 эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Умбера 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Умбер сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция, 3) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
Павел Котов
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