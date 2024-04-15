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Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублева»

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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила результаты Андрея Рублева.

«Я не знаю деталей, как идет его подготовка, возможно, произошли какие-то неприятные события, трудно загадывать, но сейчас очень печально наблюдать за его результатами. Продолжаешь болеть и надеяться на лучшее. У всех бывает черная полоса», — приводит слова Пивоваровой Liveresult.

Рублев опустился на восьмую строчку в обновленном рейтинге АТР. На прошедшей неделе россиянин проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло австралийцу Алексею Попырину и потерял 955 очков.

Источник: Liveresult
Теннис
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
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