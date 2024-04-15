Тим выбыл в первом круге турнира в Мюнхене
Австриец Доминик Тим проиграл испанцу Алехандро Каньясу в первом круге турнира в Мюнхене — 4:6, 4:6.
Каньяс в следующем матче встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Моро Каньяс (Испания, Q) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:4
Рудольф Моллекер (Германия, WC) — Франческо Пассаро (Италия, Q) — 6:4, 6:2
Джек Дрейпер (Великобритания, 6) — Вит Копршива (Чехия) — 6:1, 5:7, 6:4
Алекс Микельсен (США) — Макс Ханс Реберг (Германия, WC) — 7:6 (7:2), 6:3
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