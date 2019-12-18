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Роджер Федерер: «Мои самые обидные поражения связаны с Надалем»

20:40
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о противостоянии с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. Все вместе они образуют «Большую тройку».

— Рафа прорвался довольно рано, поэтому у нас нередко совпадали лучшие моменты карьеры, — цитирует Федерера Tennis World USA. —  Многие наши поединки вошли в историю. К сожалению, некоторые мои самые обидные поражения связаны с ним.

С Джоковичем мы чаще играли в полуфиналах, а в финале ждал Надаль. Но Новак изменил это. Однако наши матчи с Рафой болельщики ценят больше.

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