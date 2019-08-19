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Решающее очко в матче Медведев — Гоффен. Видео

08:15
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Официальный Twitter ATP опубликовал видео заключительного розыгрыша финального матча турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Давид Гоффен. Россиянин победил со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Матчбол он реализовал благодаря эйсу.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. На счету россиянина 10 эйсов, тогда как у его соперника в 2 раза меньше. Гоффен допустил 7 двойных ошибок, Медведев — 1.

Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP. Для него это был третий финал кряду, в двух предыдущих он уступил.

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