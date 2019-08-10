Рафаэль Надаль: "Даже когда проиграл первый сет, не думал, что играю плохо"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в четвертьфинале турнира в Монреале. Он победил итальянца Фабио Фоньини в трех сетах.

– Трудно найти причину переворота в игре, – цитирует AFP Надаля. – Все произошло довольно быстро. Иногда игрок, получив преимущество в первом сете, может стремительно его развить. Сложно остановить импульс соперника. Это была игра со взлетами и падениями, но в целом позитивная, потому что я улучшал свой теннис по ходу матча. Даже когда проиграл в первом сете, не казалось, что все идет плохо. Я чувствовал, что играю хорошо. Просто все произошло слишком быстро. Чувствовал, что мог вести 3:0, а вместо этого уступаю 1:3.