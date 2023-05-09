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Сегодня, 16:49

Бертолуччи: «Алькарас кажется главным кандидатом на победу в Риме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи рассказал об ожиданиях от турнира в Риме.

«В свете последних результатов Карлос Алькарас, безусловно, кажется самым лучшим теннисистом и, возможно, главным кандидатом на победу в Риме. Сейчас на грунте он оказался неприступным для всех настолько, что никогда не терялся в Европе и в разных условиях: с морем и влажностью в Барселоне и возвышенностью в Мадриде. Но мы, конечно, не должны забывать Новака Джоковича, который в Риме столкнется с последним и самым сложным экзаменом перед штурмом Открытого чемпионата Франции», — приводит слова Бертолуччи Gazzetta dello Sport.

Турнир пройдет в Риме с 10 по 21 мая.

Теннис
Карлос Алькарас
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