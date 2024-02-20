Шевченко проиграл Гаске в первом круге турнира в Катаре, француз сыграет с Рублевым
Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл французу Ришару Гаске в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 31 минуту. Шевченко не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов, у Гаске — 2 из 7.
Гаске вышел во второй круг и сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция, WC) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4
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