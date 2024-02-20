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20 февраля, 18:03

Шевченко проиграл Гаске в первом круге турнира в Катаре, француз сыграет с Рублевым

Руслан Минаев
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Александр Шевченко.
Фото Global Look Press

Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл французу Ришару Гаске в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. Шевченко не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов, у Гаске — 2 из 7.

Гаске вышел во второй круг и сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция, WC) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Ришар Гаске
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