Шевченко проиграл Гаске в первом круге турнира в Катаре, француз сыграет с Рублевым

Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл французу Ришару Гаске в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. Шевченко не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов, у Гаске — 2 из 7.

Гаске вышел во второй круг и сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция, WC) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4