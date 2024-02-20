Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

20 февраля, 15:35

Медведев подтвердил, что выступит на турнире в Дубае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), который пройдет с 26 февраля по 2 марта.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал Медведев в соцсетях.

Медведев пропустил турнир в Роттердаме из-за травмы. На данный момент он занимает 4-е место в рейтинге ATP.

28-летний россиянин является действующим чемпионом турнира в Дубае. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:2.

Даниил Медведев. Медведев вылетел из топ-3. У него за плечами 127 недель в первой тройке

Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев о выходе в 1/4 финала Дубая-2024: «Я успокоился после первого сета и это сработало»
Определился соперник Медведева в четвертьфинале турнира в Дубае
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Определился соперник Медведева во втором круге турнира в Дубае
Медведев рассказал о болевых ощущениях во время матча с Шевченко на турнире в Дубае
«Непросто возвращаться после травмы». Медведев победно начал турнир в Дубае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маррей рассказал, что делает Джоковича ужасным соперником в финалах

Шевченко проиграл Гаске в первом круге турнира в Катаре, француз сыграет с Рублевым
Новости
RSS RSS
Все новости