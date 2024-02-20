Медведев подтвердил, что выступит на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), который пройдет с 26 февраля по 2 марта.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал Медведев в соцсетях.

Медведев пропустил турнир в Роттердаме из-за травмы. На данный момент он занимает 4-е место в рейтинге ATP.

28-летний россиянин является действующим чемпионом турнира в Дубае. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:2.