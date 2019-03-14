Олимпийский чемпион Лопес подозревается в сдаче матчей

Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде Марк Лопес подозревается в сдаче матчей на турнирах в Таррагоне и в Италии в 2008 году, информирует El Confidencial.

По данным издания, в распоряжение сотрудников испанской полиции попалааудиозапись телефонного разговора, на которой о причастности Лопеса к договорным матчам на парных турнирах говорит его бывший партнер Марк Форнелл-Местрес.

Он рассказал, как была заключена сделка по турниру в Таррагоне. Со слов Форнелла-Местреса, к ним подошли люди прямо перед матчем и предложили по два миллиона евро каждому за сдачу матча. Он добавил, что Лопес сначала не хотел ввязываться в это дело, но Марк ответил утвердительно.

В ноябре 2018 года Форнелл-Местерс был арестован. Испанца обвинили в том, что он является лидером преступной ячейки, которая занимается проведением договорных матчей в теннисе.

Лопес играл в паре с Рафаэлем Надалем, Марселем Гранольерсом и Фелисиано Лопесом. В 2016 году в паре с Надалем Лопес стал победителем парного теннисного турнира на Олимпийских играх в Рио- де-Жанейро. Он выиграл всего 14 парных турниров.