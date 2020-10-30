Бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, Ольга Шарыпова прокомментировала заявление спортсмена, в котором он ответил на ее обвинения в домашнем насилии.

«Моя история только началась. «Simply not true» («попросту неправда» — слова из публикации Зверева об обвинениях Шариповой — прим. «СЭ»)? Я не знаю, написал ли это ты, или тот, кто ведет твой Instagram, но до сегодняшнего дня у тебя не было смелости ответить мне напрямую. Я не вру, и мы оба знаем об этом. Я не боюсь говорить правду, а ты?

Я хочу показать всем мужчинам, которые позволяют себе плохо относиться к женщинам, что мы не просто украшения, не «+1?, не куклы, с которыми вы можете делать, что угодно. Если ты думал, что я буду молчать после всего, что пережила за время наших отношений — ты ошибался. Ты не смог ответить на вопросы лично. Мне пришлось поступить так», — написала у себя в Instagram Шарыпова.

Из Instagram Ольги Шарыповой. Фото Instagram