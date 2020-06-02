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Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Николаю Давыденко — 39

12:30
Николай Давыденко. Фото AFP
Николай Давыденко. Фото AFP
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Сегодня свой 39-й день рождения отмечает российский теннисист Николай Давыденко.

За время выступлений выиграл 21 турнир АТР в одиночном разряде, заработав при этом 16 186 480? призовых (в долларах).

Лучшим достижением Давыденко на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2005 и 2007 годах, а также US Open в сезонах 2006 и 2007 годов. В ноябре 2006 года россиянин занимал самое высокое в своей карьере, третье место в рейтинге АТР.

Давыденко провел двадцать восемь матчей за сборную России. В составе национальной команды в сезоне-2006 он стал обладателем Кубка Дэвиса. Также в 2009 году Николай выиграл Итоговый чемпионат АТР, одолев в финале аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

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