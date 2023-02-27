Норри обыграл Алькараса и стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро

Британский теннисист Кэмерон Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летнего британца 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 16. У 19-летнего испанца 4 эйса и 4 ошибки на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 9.

Для Норри это первый титул в 2023 году и пятый титул ATP. Последний раз он выигрывал турнир в Лионе в 2022-м.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 5:7, 6:4, 7:5