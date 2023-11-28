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Сегодня, 21:54

Надаль планирует отправиться в Австралию после Рождества

Алина Савинова
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Стали известны планы испанского теннисиста Рафаэля Надаля на ближайшие недели перед возвращением в АТР-тур.

Как информирует Cadena SER, в начале декабря испанец отправится в свою академию в Кувейте, где будет работать над интенсивностью тренировок. После Рождества спортсмен планирует вылететь в Австралию.

Также отмечается, что Надаль, скорее всего, примет участие в одном турнире перед Открытым чемпионатом Австралии-2024.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2023/11/27/la-hoja-de-ruta-de-rafa-nadal-para-volver-a-jugar-en-los-primeros-dias-de-enero-cadena-ser/
Теннис
Рафаэль Надаль
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