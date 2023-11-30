Алькарас рассказал, что фанаты Надаля и Федерера поддерживают его в матчах против Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке со стороны фанатов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Я часто слежу за социальными сетями, и каждый раз, когда я играю против Джоковича, меня всегда поддерживают фанаты Надаля и Федерера. Это дополнительная мотивация и радость — иметь за собой поклонников Рафы или Роджера. Это прекрасно», — сказал Алькарас TV Azteca.

Алькарас завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP, уступив Джоковичу первую строчку. Он проиграл сербу в полуфинале Итогового турнира ATP (3:6, 2:6).