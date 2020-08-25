Медведев в двух сетах обыграл Бедене и вышел четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах переиграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 6:3) и пробился в четвертьфинал турнира. Матч продолжался час и десять минут.

В 1/4 «Мастерса» россиянин сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Роберто Батиста-Агут (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Альяж Бедене (Словения, Q) — 6:3, 6:3