Медведев в двух сетах обыграл Бедене и вышел четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
19:24
Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах переиграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 6:3) и пробился в четвертьфинал турнира. Матч продолжался час и десять минут.
В 1/4 «Мастерса» россиянин сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Роберто Батиста-Агут (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Альяж Бедене (Словения, Q) — 6:3, 6:3