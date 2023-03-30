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Сегодня, 21:50

Медведев обыграл Юбенкса и вышел в полуфинал турнира в Майами

Виталий Косик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбенкса в матче 1/4 финала турнира в Майами — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час и 29 минут.

Россиянин 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Юбенкс четыре раза подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За выход в финал турнира в Майами Медведев сразится с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 14) — Франсиско Серндоло (Аргентина, 25).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Кристофер Юбенкс (США, Q) — 6:3, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
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