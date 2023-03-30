Тарпищев заявил, что Хачанов может выйти в полуфинал турнира в Майами

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Карена Хачанова на проход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

«Козырь Хачанова — подача. Когда он подает под 70 процентов, то почти не проигрывает. Хотя с Циципасом играли равно. Карен физически выглядит хорошо и вполне может выйти в полуфинал турнира», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге турнира 26-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:4), 6:4). В четвертьфинале он встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло. Игра пройдет 30 марта и начнется в 16.00 по московскому времени.