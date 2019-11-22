Карен Хачанов: «Типичный матч Кубка Дэвиса»

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев прокомментировали победу над командой Сербии, благодаря которой вышли в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающей встрече они обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки.

— Типичный матч Кубка Дэвиса, — приводит слова Хачанова в своем Twiitter журналист Хосе Моргадо.

— Удивительное чувство играть здесь, в Мадриде, — отметил Рублев. — Спасибо российским и испанским болельщикам.

Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола