Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карен Хачанов: «Типичный матч Кубка Дэвиса»

18:43
Теги:

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев прокомментировали победу над командой Сербии, благодаря которой вышли в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающей встрече они обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки.

— Типичный матч Кубка Дэвиса, — приводит слова Хачанова в своем Twiitter журналист Хосе Моргадо.

— Удивительное чувство играть здесь, в Мадриде, — отметил Рублев. — Спасибо российским и испанским болельщикам.

Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир