Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой сотне изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, занимающий 46-е место.
Еще один представитель России, Аслан Карацев, поднялся на одну строчку и занимает теперь 237-ю позицию.
Рейтинг АТР
Положение на 12 декабря
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 12 410 очков
2 (2). Джокович (Сербия) – 11 780
3 (3). Раонич (Канада) – 5450
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5315
5 (5). Нишикори (Япония) – 4905
6 (6). Чилич (Хорватия) – 3650
7 (7). Монфис (Франция) – 3625
8 (8). Тим (Австрия) – 3415
9 (9). Надаль (Испания) – 3300
10 (10). Бердых (Чехия) – 3060...
46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970...
53 (53). ХАЧАНОВ (Россия) – 863...
57 (57). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826...
85 (85). КРАВЧУК (Россия) – 660...
99 (99). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 611...
237 (238). КАРАЦЕВ (Россия) – 221
* – положение в предыдущем рейтинге