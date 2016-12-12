12:47 | ТЕННИС — ATP

Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

0
0
0

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой сотне изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, занимающий 46-е место.

Еще один представитель России, Аслан Карацев, поднялся на одну строчку и занимает теперь 237-ю позицию.

Рейтинг АТР

Положение на 12 декабря

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 12 410 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 11 780

3 (3). Раонич (Канада) – 5450

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5315

5 (5). Нишикори (Япония) – 4905

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3650

7 (7). Монфис (Франция) – 3625

8 (8). Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Надаль (Испания) – 3300

10 (10). Бердых (Чехия) – 3060...

46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970...

53 (53). ХАЧАНОВ (Россия) – 863...

57 (57). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826...

85 (85). КРАВЧУК (Россия) – 660...

99 (99). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 611...

237 (238). КАРАЦЕВ (Россия) – 221

* – положение в предыдущем рейтинге

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ