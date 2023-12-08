Надаль: «Это был долгий год, в течение которого я прошел через множество этапов»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги 2023 года.

«Это был долгий год, в течение которого я прошел через множество этапов, начиная с попыток вернуться к участию в соревнованиях по грунте и заканчивая разочарованием за разочарованием. Тогда мне пришлось остановиться, сказать «хватит» и искать решение, которым стала операция. Это был тяжелый путь, но у меня всегда была надежда на возвращение. Я прошел через многие этапы, но сегодня, думаю, пришло время», — приводит слова Надаля Eurosport.

Ранее 37-летний испанец допустил, что сезон-2024 может стать для него последним.

Надаль не играл с января 2023 года из-за травмы бедра. Он вернется в тур 31 декабря на турнире в Брисбене.