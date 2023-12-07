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Надаль: «Есть большая вероятность, что 2024 год станет последним в моей карьере»

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о завершении карьеры. Экс-первая ракетка мира допустил, что следующий сезон может стать для него последним.

«Есть большая вероятность того, что это будет мой последний год. Есть вероятность, что это будет только полгода», — цитирует Надаля Sport.es.

Ранее испанец заявил, что вернется на корт 31 декабря на турнире в Брисбене.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.

Теннис
Рафаэль Надаль
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