Рублев победил британца Дрэйпера во втором круге турнира в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев в трех сетах победил британца Джека Дрэйпера, занимающего 121-ю строчку рейтинга ATP, во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время 24-летний Рублев выполнил 15 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 20-летний Дрэйпер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка.

Рублев завоевал 11 титулов под эгидой ATP. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. В апреле Андрей уступил в финале турнира в Монте-Карло греку Стефаносу Циципасу.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Джек Дрэйпер (Великобритания, WC) — 2:6, 6:4, 7:5

Марин Чилич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 3:6, 6:4