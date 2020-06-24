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Хачанов пожелал скорейшего выздоровления теннисистам, заразившимся коронавирусом на Adria Tour

24 июня 2020, 04:43
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Российский теннисист Карен Хачанов поддержал теннисистов, заразившихся коронавирусом. На турнире Adria Tour у Новака Джоковича и Борны Чорича был выявлена инфекция.

«Расстроен новостями о заражении моих друзей и коллег-теннисистов. Желаю всем, кто сдал положительные тесты, скорейшего выздоровления. Берегите себя», — написал Хачанов в сториз Instagram.

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