Хачанов пожелал скорейшего выздоровления теннисистам, заразившимся коронавирусом на Adria Tour

Российский теннисист Карен Хачанов поддержал теннисистов, заразившихся коронавирусом. На турнире Adria Tour у Новака Джоковича и Борны Чорича был выявлена инфекция.

«Расстроен новостями о заражении моих друзей и коллег-теннисистов. Желаю всем, кто сдал положительные тесты, скорейшего выздоровления. Берегите себя», — написал Хачанов в сториз Instagram.