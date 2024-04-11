Хачанов поделился мнением о матче против Медведева на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в 1/8 финала турнира в Монте-Карло против соотечественника Даниила Медведева (6:4, 7:5).

«Нужно быть последовательным. В последнее время мои результаты все лучше и лучше. Это придает мне дополнительную уверенность, и, возможно, на глине моя игра немного другая. Теперь нужно думать, как победить лучших», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.