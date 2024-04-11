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Сегодня, 21:20

Рууд и Руне вышли в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежец Каспер Рууд обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Уго Умбер (Франция, 14).

В другом матче Хольгер Руне в трех сетах оказался сильнее болгарина Григора Димитрова — 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2). В 1/4 финала «мастерса» Руне встретится с Янником Синнером (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 6:4, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 7) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Григор Димитров
Каспер Рууд
Хольгер Руне
Хуберт Хуркач
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