Хачанов - об Изнере: "В матчах с Джоном я как будто натыкался на бензопилу"

Российский теннисист Карен Хачанов, который переиграл соотечественника Андрея Рублева в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, прокомментировал предстоящую игру в четвертом раунде. Следующим его соперником будет американец Джон Изнер, обыгравший сегодня аргентинца Гвидо Пелью.

– Каждый раз, когда я встречался с Джоном, он играл очень хорошо, – приводит официальный сайт ATP слова Хачанова. – Я как будто натыкался на бензопилу – у него действительно большая игра. Многие из вещей, которые он делает, получаются у него очень хорошо.

Хачанов и Изнер встречались друг с другом трижды. Все три матча завершились победами россиянина.