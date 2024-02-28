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28 февраля, 12:05

Хачанов назвал Костомарова героем

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов назвал фигуриста Романа Костомарова большим героем. В декабре Костомаров показал видео тренировки с Хачановым.

«Роман вообще большой герой. Большое уважение. Я ему это несколько раз писал, говорил вживую, когда мы с ним познакомились в Санкт-Петербурге. Низкий поклон и уважение ему. То, что он пытается заниматься спортом и жить полноценной жизнью... Очень рад был с ним познакомиться. Олимпийский чемпион. Мне кажется, все предпосылки [играть в теннис] у него есть. И дочка у него занимается — мы и с ней поиграли, удалось познакомиться. Желаю Роману и его прекрасной семье большой удачи», — цитирует Хачанова ТАСС.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы и России.

Источник: https://tass.ru/sport/20102535
Карен Хачанов
Роман Костомаров
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