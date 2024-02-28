Хачанов сыграет с Легечков на турнире ATP-500 в Дубае 28 февраля

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Чехии Иржи Легечка во втором круге турнира ATP-500 в Дубае в среду, 28 февраля. Ориентировочное время начала матча — в 14.50 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP и турниров «Большого шлема» нет. Видеотрансляцию матча Хачанов — Легечка в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний теннисисты встречались дважды. Оба раза сильнее был Хачанов — (6:3, 6:1), (6:2, 6:4).

Россиянин находится на 15 строчке мирового рейтинга. Чешский теннисист — 36-ая ракетка мира.

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