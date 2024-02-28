Рублев сыграет с Казо в турнире ATP-500 в Дубае 28 февраля

Пятая ракетка мира Андрей Рублев сыграет с представителем Франции Артуром Казо в 1/8 финала турнира ATP-500 в Дубае в среду, 28 февраля. Матч начнется в 13.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляция матча Рублев — Казо в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний теннисисты встречались один раз. Это было в прошлом году в первом круге US Open. Тогда сильнее был россиянин, Рублев победил в трех сетах — 6:4, 7:6, 6:1.

Французский теннисист в рейтинге ATP находится на 86-м месте.

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