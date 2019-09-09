Российский теннисист Карен Хачанов обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву, который в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

Сам Хачанов в первом круге проиграл канадцу Вашеку Поспишилу (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6).

— Нереальный финал! Ты отдал все и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом, — написал Хачанов в своем в Twitter.