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Хачанов — Медведеву: «Ты отдал все и можешь гордиться собой, мой друг»

16:26
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Российский теннисист Карен Хачанов обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву, который в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

Сам Хачанов в первом круге проиграл канадцу Вашеку Поспишилу (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6).

— Нереальный финал! Ты отдал все и можешь гордиться собой, мой друг. Насладись этим моментом, — написал Хачанов в своем в Twitter.

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