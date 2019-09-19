Фучович из-за травмы снялся во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге, Чорич прошел дальше

Хорват Борна Чорич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (США) победил венгра Мартона Фучовича — 6:7(5:7), 7:5, 3:0. Мартон из-за травмы отказался от продолжения борьбы при счете 0:3 в третьем сете.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7(5:7), 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока