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Федерер заработает 10 миллионов долларов за турне по Латинской Америке

10:48
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Швейцарец Роджер Федерер за выставочный матч с представителем Германии Александром Зверевым (3:6, 6:4, 6:2) в Мехико (Мексика) заработал 2,2 миллиона долларов, информирует Tennis World USA.

Встреча побила рекорд посещаемости в истории тенниса, собрав 42 517 человек.

Как отмечается, за латиноамериканское турне Федерер получит 10 миллионов долларов.

Добавим, что Зверев и Федерер должны были провести выставочный поединок в Колумбии. Матч был отменен из-за массовых беспорядков в стране.

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