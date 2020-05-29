Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за последний год. Первое место занимает швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Согласно данным издания, швейцарец заработал 106,3 миллиона долларов. 6,3 миллиона он заработал в качестве призовых за свои выступления и еще 100 — благодаря рекламе.

Вторым стал португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 105 миллионов. 60 миллионов составили зарплата и премии, и еще 45 принесла ему реклама.

На третьей позиции аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. У него 104 миллиона (32 млн за рекламу + 72 млн зарплаты и премий).

В топ-10 также вошли: Неймар (футбол, «ПСЖ"/сборная Бразилии, 95,5 млн, 25 млн за рекламу+70,5 за выступления), Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс», 88,2 млн, 60+28,2), Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт», 74,4 млн, 44+30,4), Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин», 63,9 млн, 35+28,9), Тайгер Вудс (гольф, 62,3 млн, 60+2,3), Кирк Казинс (американский футбол, «Миннесота», 60,5 млн, 2,5+58) и Карсон Вентз (американский футбол, «Филадельфия», 59,1 млн, 4+55,1)