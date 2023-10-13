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Федерер: «Я очень счастлив, что завершил карьеру. Пути назад нет»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, возникнет ли у него когда-нибудь желание вернуться в тур.

«Я очень счастлив, что завершил карьеру. Для меня пути назад нет. Я был в полном восторге от тура. Такое ощущение, будто я взял лимон и выжал его до последней капли. Я отдал все, что у меня было. Больше ничего не осталось. Я хочу наслаждаться ночной жизнью. Мне нужно быть немного осторожным, чтобы не переусердствовать. Если у кого-то есть хорошие рекомендации по ресторанам и барам, дайте мне знать», — сказал швейцарец.

Федерер завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лейвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. 42-летний швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом (2008) в парном и серебряным призером Игр (2012) в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 111 турниров ATP.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/im-extremely-happily-retired-theres-no-coming-back-roger-federer-reaffirms-no-return-to-tennis-in-shanghai-masters-ceremony
Теннис
Роджер Федерер
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