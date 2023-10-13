Рублев вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Россиянин Андрей Рублев победил француза Уго Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 31 минуту.

Рублев за игру сделал 2 эйса и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Умбера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Рублев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Уго Умбер (Франция, 32) — 6:2, 6:3