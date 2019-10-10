Федерер догнал Надаля по количеству побед на турнирах «Мастерса»

Швейцарец Роджер Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:4. Третья ракетка мира догнал испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах категории ATP 1000. Оба спортсмена выиграли по 381 матчу.

Тройку сильнейших по количеству побед замыкает первая ракетка мира Новак Джокович — 350.

Соперником Федерера по 1/4 финала представитель Германии Александр Зверев.