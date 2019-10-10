Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    ATP

Федерер догнал Надаля по количеству побед на турнирах «Мастерса»

20:00
Теги:

Швейцарец Роджер Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Шанхае — 7:6 (9:7), 6:4. Третья ракетка мира догнал испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах категории ATP 1000. Оба спортсмена выиграли по 381 матчу.

Тройку сильнейших по количеству побед замыкает первая ракетка мира Новак Джокович — 350.

Соперником Федерера по 1/4 финала представитель Германии Александр Зверев.

    

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир