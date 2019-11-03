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Джокович обыграл Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

18:18
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (6:3, 6:4) в финальном матче турнира ATP в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут.

20-летний Шаповалов вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/

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