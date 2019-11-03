Джокович обыграл Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже
18:18
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (6:3, 6:4) в финальном матче турнира ATP в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут.
20-летний Шаповалов вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 6:4
Djokovic arrasa a Shapovalov (6-3 y 6-4) y logra su 34? t?tulo de Masters 1000. pic.twitter.com/Xh80pnX28N— Tenis en Movistar+ (@MovistarTenis) November 3, 2019
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