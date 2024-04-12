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Джокович обошел Надаля и установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров серии ATP 1000

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфиналы турниров серии ATP 1000, сообщает Opta Ace.

12 апреля 36-летний серб обыграл австралийца Алекса Де Минаура (7:5, 6:4) и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло.

Джокович вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в 77-й раз в карьере. Он обошел испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 76 проходов в 1/2 финала.

Третьим идет швейцарец Роджер Федерер (66). Также в пятерку вошли Энди Маррей (33) и Андре Агасси (32).

Джокович сыграет за выход в финал турнира с победителем пары Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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Джокович обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

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