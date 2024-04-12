Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:20

Джокович обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Джокович сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету австралийца 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5?950?575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — 7:5, 6:4

Теннис
Новак Джокович
1
2
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Хачанов верит в возвращение Медведева на вершину рейтинга ATP
Медведев ругался со всеми и швырял ракетку. Он проиграл российское дерби в Монте-Карло
Медведев разозлился на судью во время матча с Хачановым
Хачанов победил Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Хачанов выиграл первый сет у Медведева на «мастерсе» в Монте-Карло
Джокович рассказал о приоритетном турнире в текущем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас прокомментировал победу над Хачановым на турнире в Монте-Карло

Джокович обошел Надаля и установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров серии ATP 1000

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости