Джокович обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 7:5, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
Джокович сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету австралийца 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5?950?575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — 7:5, 6:4
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