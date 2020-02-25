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Джокович — о победе над Джазири: «Скучал по выступлениям здесь»

09:46
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу в матче стартового круга турнира в Дубае с тунисцем Малеком Джазири (6:1, 6:2), отметив, что в упомянутой встрече он сделал все именно так как планировал.

— Отличное начало турнира, — цитирует официальный сайт ATP Tour Джоковича. — Как я сказал на пресс-конференции перед стартом соревнований, я скучал по выступлениям здесь. Мне в Дубае очень нравится. Думаю, в первом матче я сделал все именно так, как и представлял. Конечно, в некоторых вещах всегда можно прибавить, но я удовлетворен своей игрой.

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