Джокович и Циципас вышли в третий круг турнира в Риме, Кирьос дисквалифицирован за неспортивное поведение

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел следующий раунд турнира ATP в Риме, обыграв в двух сетах канадца Дениса Шаповалова – 6:1, 6:3.

В другой матче дня грек Стефанос Циципас обыграл итальянца Янника Синнера, австралиец Ник Кирьос получил техническое поражение за неспортивное поведение в матче с голландцем Каспером Руудом.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:1, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Янник Синнер (Италия, WC) – 6:3, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, Q) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:1 тех. поражение 2-го игрока