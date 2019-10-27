Даниил Медведев рассказал о своем стиле игры

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью французскому изданию L'Equipe рассказал о своем стиле игры.

— И какой же стиль игры Даниила Медведева?

— Сложно объяснить. Контратакующая игра. У меня есть тенденция подстраиваться под агрессивную игру соперника. Однако в этом году стал понимать, что если такой подход невозможен, то начинаю сам играть агрессивнее.

— С таким выжидающим стилем не думаете, что играете не так, как все? Стефанос Циципас так говорил про вас.

— Возможно, да (улыбается). Стараюсь посеять сомнения в голову противника. Надеюсь, что с каждым ударом делаю жизнь соперника сложнее. Хотя нужно уметь и адаптироваться. Например, в полуфинале в Шанхае Циципас меня удивил. При счете 5-4 во втором сете он замедлил игру. Не был готов к этому, поэтому потерял ход матча. В играх такого высокого уровня можно увидеть много подтверждений, что оба спортсмена все время ищут новые идеи, как обыграть соперника.

— Кажется, что вы играете в несовременный теннис.Ваш стиль совсем не такой, как у игроков нового поколения.

— Если вы посмотрите мои выступления в 2017, то увидите, что я бил сильнее всех в новом поколении игроков. Отправлял соперникам «мины». Мог какие-то матчи выиграть за счет этого. В другой раз, ни разу за четыре игры не попасть в площадку. Постепенно обнаружил скелет игры, которого стоит придерживаться.

Полностью интервью Медведева — в ближайшее время в «СЭ»