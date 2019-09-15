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Даниил Медведев — о популярности: «Главное оставаться тем, кто ты есть»

15:55
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Первая ракетка России и четвертая мира Даниил Медведев на турнире St.Petersburg Open рассказал, как справляется с популярностью, возросшей после выхода в финал Открытого чемпионата США.

— Не стану скрывать, это действительно так — популярность сильно возросла. Но для меня самое главное в жизни — оставаться прежним с близкими людьми. Здесь вы видите меня таким, но в жизни я другой человек. Самое главное оставаться тем, кто ты есть. Тогда ты точно будешь знать, что популярность тебя не изменила, — сказал Медведев. (Мария Никулашкина)

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