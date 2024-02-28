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28 февраля, 20:12

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 3:6, 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа. Медведев допустил за игру 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Сонего — 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Медведев за игру сделал 12 виннеров (активно выигранных мячей) против 23 — у Сонего.

Четвертая ракетка мира вышел в четвертьфинал и встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
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