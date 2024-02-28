Стал известен соперник Рублева в четвертьфинале турнира в Дубае
Американец Себастьян Корда обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 6:0.
Матч длился 45 минут.
В четвертьфинале Корда встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 6:0
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