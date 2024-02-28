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28 февраля, 19:24

Стал известен соперник Рублева в четвертьфинале турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Американец Себастьян Корда обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 6:0.

Матч длился 45 минут.

В четвертьфинале Корда встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 6:0

Теннис
Андрей Рублев
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