Циципас рассказал, что не следит за соперниками

Грек Стефанос Циципас накануне старта турнира в Лондоне рассказал, что не обращает внимания на свое положение в сетке турниров и не следит за соперниками. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня.

– Если честно, я вообще не смотрю турнирные сетки, не знаю, кто под каким номером, - приводит официальный сайт тура слова Циципаса. - Я просто играю. Я должен играть, а не думать, кто первый, а кто второй. Другие теннисисты, наверное, размышляют об этом, когда встречаются со мной. Но если думать, что ты номер один, фаворит, и что все ждут от тебя победы, то становишься лентяем и начинаешь ожидать более легких игр. Я должен играть, не думая о таких деталях.

В первом круге турнира в Лондоне Циципас встретится с британцем Кайлом Эдмундом.