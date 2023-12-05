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Сегодня, 13:44

Берреттини считает, что с его нынешним положением в рейтинге в 2024 году будет сложно

Виктория Кравченко
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Иитальянский теннисист Маттео Берреттини поделился мнением о своем положении в рейтинге перед новым сезоном.

«Я вернусь на турнирах в Австралии, но с моим нынешним положением в рейтинге все будет сложнее. В 2024 году я хочу испытать те эмоции, которые испытал на Кубке Дэвиса. Я не смог сыграть, но радость товарищей по команде пошла мне на пользу. Я тоже хочу быть частью этого», — цитирует Берреттини Eurosport.

92-я ракетка мира пропустил большую часть сезона 2023 года из-за травм.

Маттео Берреттини
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