Янник Синнер рассказал о планах на следующий сезон

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о планах на следующий сезон. Он заявил, что 2024 год должен стать годом подтверждения.

«Возможно, мы не до конца осознавали, насколько это значимо для итальянцев. Для меня важно начать следующий сезон так же позитивно, как и последние месяцы 2023 года. Это будет еще один сезон, полный прекрасных эмоций», — цитирует Синнера Tuttosport.

В 2023 году Синнер впервые выиграл «Мастерс» в Торонто, дошел до полуфинала Уимблдона, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.