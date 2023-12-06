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Сегодня, 14:07

Муратоглу: «В 2024 году Синнер будет играть лучше Алькараса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в 2024 году.

«Учитывая то, что Янник сделал в конце 2023 года, он будет на 100 процентов готов выступать на самом высоком уровне. Да, Алькарас действительно на несколько шагов опережает Синнера, потому что выиграл два турнира «Большого шлема». Он был первой ракеткой мира, у него было гораздо больше инструментов, и когда Карлос появился в туре, он начал побеждать. Янник тоже много побеждал в туре, но его игра была основана на его лучшем качестве, а именно игре у задней линии и скорости. В последние два-три года Янник поработал над другими аспектами своей игры. Я считаю, что в следующем году Синнер будет играть лучше и сильнее, чем Алькарас», — написал Муратоглу в соцсетях.

В 2023 году Синнер выиграл 4 титула, в том числе «мастерс» в Торонто, дошел до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира, а также выиграл Кубок Дэвиса со сборной Италии. 22-летний итальянец завершил сезон 4-й ракеткой мира.

Алькарас в минувшем сезоне выиграл Уимблдон, «мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Мадриде, и еще 3 турнира ATP. 20-летний испанец завершил 2023 года на втором месте в мировом рейтинге.

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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